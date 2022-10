«De Schumann à Dylan ou aux Rolling Stones, tout y passait»

Que me diriez-vous au sujet de vos parents ?

Mon père était l’un des principaux éditeurs en Italie. Au regard de l’atmosphère qui régnait à la maison et qui était si intellectuelle, la musique était mon refuge. Je l’ai hérité de ma mère, dont la famille était totalement centrée sur la musique. Elle jouait du piano, tandis que mon grand-père maternel, Wando Aldrovandi, a triomphé comme compositeur et directeur musical. Il a connu Puccini et dirigé une partie de ses opéras, mais le fascisme l’a contraint d’émigrer au Royaume-Uni, puis en Australie. Il n’a jamais pu rentrer au pays. Ma mère avait 12 ans quand il est parti, pour le travail, puis la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Impossible de retourner. Il est décédé à l’étranger en 1952.