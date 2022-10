Timothée Parrique, économiste, assume la décroissance: «Nous devons sortir du capitalisme»

Vous entendez « décroissance » et vous levez les yeux au ciel ? Prenez le temps d’écouter Timothée Parrique. Après quoi on pourra en débattre, sans préjugé ni idéologie.

Un « Khmer vert », Timothée Parrique ? Le jeune économiste français, chercheur à l’Université de Lund, en Suède, se moque bien de ces « noms d’oiseaux ». Sa réponse, argumentée, tient en moins de 300 pages : Ralentir ou périr, qui vient de sortir au Seuil. Il assume, et la décroissance, et la sortie du capitalisme. Nous n’avons pas le choix : si nous voulons polluer moins, nous devrons produire et consommer moins, explique-t-il. Mais ce n’est pas un drame. Dans nos pays « riches », nous n’avons pas ou, plus exactement, nous n’avons plus besoin de croissance – comprenez : faire croître chaque année le PIB en volume – pour vivre, tous, décemment.