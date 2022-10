Erling Haaland a déjà Manchester City à ses pieds: les statistiques stratosphériques du jeune attaquant norvégien (vidéo)

Erling Haaland a décidément quelque chose de spécial. Auteur d’un triplé, en plus de deux assists contre Manchester United, le Norvégien ne cesse d’affoler les compteurs avec ses buts. Haaland a déjà effacé Michael Owen des tablettes en réalisant trois triplés en huit matches. Ce dimanche contre United, contre Crystal Palace et contre Nottingham Forest. Owen avait dû attendre... 48 matches. Ruud Van Nistelrooy a mis 59 matches avant de réaliser pareil exploit, Fernando Torres (64), Andy Cole (65) et Luis Suarez (71). C’est dire la précocité du jeune Scandinave.

Avec 14 buts et cinq passes décisives à son actif en huit rencontres de Premier League, Haaland pourrait battre d’autres records cette saison. Il est bien parti pour, en tout cas. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes, ils sont effrayants, sourit Pep Guardiola. Il est toujours affamé et a un tel esprit de compétition. »