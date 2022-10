MintT vise les marchés étrangers avec sa solution «anti-chute»

L’entreprise a développé une solution permettant de détecter et de prévenir les chutes survenant dans les hôpitaux et les maisons de repos. En Belgique, le produit a déjà franchi le seuil d’une série d’institutions.

Les chutes restent un problème récurrent dans les hôpitaux et les maisons de repos, mettant les personnels de ces institutions au défi de les détecter le plus rapidement possible lorsqu’elles surviennent et de les prévenir au maximum. Par rapport à cette préoccupation quotidienne, la solution développée par l’entreprise MintT – pour Medical Intelligence Technologies – pourrait se révéler particulièrement précieuse, alliant un capteur, des algorithmes d’analyse et une intelligence artificielle et faisant entrer les tâches de détection dans une autre dimension.