Crise énergétique: la TVA durablement à 6% sur le gaz et l’électricité

Dans le même temps, le gouvernement travaille à un « changement d’outil » : on opérerait à l’avenir via les accises, toujours afin de compresser l’imposition sur l’énergie.

La baisse de la TVA de 21 à 6 % sur le prix du gaz et de l’électricité est appelée à durer. C’est la ligne de principe au sein du gouvernement fédéral. Jusqu’à quand ? Jusqu’à nouvel ordre, l’idée est de maintenir la mesure de compression du taux de TVA jusqu’au terme du premier trimestre 2023. On ira au-delà ? On en discute au sein du gouvernement, en conclave budgétaire, comme l’on sait.

Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) déclarait ce lundi sur Radio 1 que la mesure serait « permanente ». Plus précisément, il est question de « changer d’outil », comme on nous l’explique au sein de la Vivaldi. A savoir : à côté de la TVA, agir à l’avenir via les accises, ce qui permet une certaine réactivité, une souplesse, à la baisse comme à la hausse (notamment au moyen du système du « cliquet ») dans la politique des prix. Le projet est sur la table du gouvernement. Avec l’objectif, en effet, de maintenir un taux d’imposition de crise, donc au plus bas.