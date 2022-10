Deuxième tour Lula-Bolsonaro: le Brésil part pour un mois de campagne acharnée et pleine d’incertitudes

Lula a promis « plus de déplacements et d’autres meetings » à la rencontre des Brésiliens pour décrocher un 3e mandat le 30 octobre car « on va devoir convaincre la société brésilienne ». « Demain, je commence à faire campagne. Si j’avais gagné au premier tour, j’aurais pris trois jours de congé et je serais parti en lune de miel », a déclaré Lula, qui a épousé sa 3e femme « Janja » en mai.

Un succès également pour les bolsonaristes

Les élections générales organisées au Brésil dimanche ont aussi été un succès pour les bolsonaristes, dont beaucoup ont été élus, députés ou gouverneurs, notamment d’anciens ministres de Jair Bolsonaro, au Sénat notamment.

« Nous allons voir un 2e tour radicalement polarisé », prévoit Bruna Santos, du Brazil Institute, alors que le Brésil est déjà très fracturé après quatre ans de mandat Bolsonaro.