La production du ciment est menacée: l’industrie demande un soutien urgent au gouvernement

Quand le ciment tousse, c’est le secteur de la construction dans son ensemble qui s’enrhume. Febelcem, la Fédération belge de l’Industrie du Ciment, tire la sonnette d’alarme. Si les prix de l’électricité continuent de grimper, la production de ciment serait à risque en Belgique, ce qui aurait des conséquences fâcheuses et en cascade sur les chantiers en cours et à venir dans notre pays, et pourrait entraîner des mises au chômage pour bon nombre d’ouvriers. Bref, la construction peut trembler.

On le sait, pour produire du ciment (à ne pas confondre avec le béton, le ciment étant un matériau nécessaire à sa fabrication), il faut du gaz (beaucoup de gaz…) pour chauffer les fours. Mais l’industrie cimentière utilise depuis un certain temps déjà des combustibles alternatifs, ce qui limite la casse au niveau des factures. Febelcem parle, en effet, de « coûts sous contrôle ».