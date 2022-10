An Pierlé «à la française» pour le festival Francofaune

Le festival Francofaune bat son plein depuis le 23 septembre, avec une cinquantaine de concerts dans une vingtaine de lieux à Bruxelles et en Wallonie. Et ce, jusqu’au 16 octobre. Parmi les nombreuses créations à l’affiche de cette neuvième édition majoritairement féminine, il y a les concerts d’An Pierlé qui, après une carrière de plus de vingt-cinq ans, a décidé de se lancer un nouveau défi : un spectacle inédit entièrement chanté en français.