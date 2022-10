Max Vandervorst. Pataphonia.

Homerecords

Cet album est amusant. On ressent immédiatement le plaisir qu’ont eu tous les musiciens à participer à ce qu’on ne peut appeler qu’une grande fête à tous les instruments, y compris les inventions de Max Vandervorst. Mais cette grande fête est harmonieuse, sophistiquée, pas seulement agréable : belle. Max, compositeur et artiste de la lutherie sauvage, s’est entouré d’excellents musiciens : Aurélie Goudaer au violon, Michel Massot au tuba, Stephan Pougin aux percussions, Frank Wuyts aux claviers. Et, de tango en java, de polka de Bombay en rag, de valse en cakewalk et de salsa en tarentelle, la musique se développe et s’accroche à nos oreilles. Rien n’est mieux que de voir Max and co en concert, évidemment, mais ce disque vous le rappellera et ce sera bon.