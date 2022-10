Marché de l’immobilier résidentiel: la Belgique devra mieux faire

Le titre de l’étude ne laisse aucune place au doute : « Le secteur immobilier belge est stable, mais devrait se détériorer au cours de l’année prochaine. » Ceux qui l’affirment sont les experts du cabinet d’audit et de conseils Deloitte, qui viennent de publier la onzième édition du Deloitte Property Index. Cet index analyse et compare les marchés de l’immobilier résidentiel dans 23 pays d’Europe, plus quatre autres ne faisant pas partie de l’Union européenne (Serbie, Norvège, Bosnie-Herzégovine et Grande-Bretagne).