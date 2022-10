Flandre: un foyer de grippe aviaire décelé dans une exploitation avicole

Une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km ont été établies autour du foyer de contamination.

Dans ces zones, des mesures de biosécurité strictes sont imposées. Afin d’éviter toute autre propagation du virus, les volailles et oiseaux encore présents ont été euthanasiés. Toute personne détectant des signes de maladie parmi ses volailles ou oiseaux doit consulter un vétérinaire.

L’Afsca rappelle à tous les éleveurs de volailles et aux détenteurs particuliers belges que le virus de la grippe aviaire circule de plus en plus parmi les oiseaux sauvages. Le nombre de cas confirmés chez ces oiseaux a fortement augmenté au cours des deux dernières semaines. Dès lors, le risque de contamination des volailles par cette grippe suite à des contacts avec les oiseaux sauvages, augmente. L’Afsca s’attend à une forte saison de grippe aviaire en raison de la situation des oiseaux sauvages.