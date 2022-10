Briocoli: «J’érige mon projet patiemment»

Il n’est âgé que de 24 ans mais affiche déjà un recul étonnant vis-à-vis de son propre parcours. « L’idée de base de Briocoli demeure plus que jamais, mais le projet évolue constamment », se réjouit Jean-Baptiste Corbisier, cet ingénieur de gestion qui a délibérément fait le choix de l’entrepreneuriat.

L’idée ? Vendre en ligne des objets « zéro déchet » et contribuer de la sorte à l’émergence d’un mode de vie plus durable. « L’idée m’est venue pendant mes études d’ingénieur de gestion », commente-t-il. « J’ai démarré à toute petite échelle et j’ai en quelque sorte marié l’utile à l’agréable puisque j’en ai fait à la fois mon stage et l’objet de mon mémoire. »