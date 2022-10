Centre Mobile Auto: «Le soutien de mes proches est indispensable»

Révolutionner son marché. Telle est en quelque sorte l’ambition affichée, à sa mesure, par Ludovic Verhaegen, dont le concept de « Centre Mobile Auto » se propose de renverser l’ordre des choses dans l’automobile. En résumant : ce n’est plus la voiture qui va au garage, mais le garage qui vient à la voiture.

« Après 25 années passées au sein de concessions officielles et de grands groupes automobiles, qui m’ont permis d’acquérir une solide expérience, une évidence s’impose : il est temps pour moi de sortir du cadre et de réaliser un rêve ! », justifiait-il l’an dernier à l’adresse du jury d’« Osez entreprendre »… avant d’en devenir lauréat. « Le temps nous est précieux ! Aujourd’hui, mes compétences et mon expérience me permettent de développer sereinement un nouveau type de service ayant pour principal avantage d’offrir du temps aux clients. »