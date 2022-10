La passion et la nature au cœur d’un nouveau projet professionnel

Après un baccalauréat en marketing et gestion d’entreprise et un master en sciences commerciales, puis une année de voyage pour découvrir le monde, Julie Remience a été salariée d’une entreprise agroalimentaire dans laquelle elle a occupé différentes fonctions : cheffe de produit, responsable opérationnelle marketing et vente et responsable réglementation. « Je gérais mes marques pour le marché belge en étant toujours en contact avec la centrale. Je décidais de la stratégie marketing et des investissements en collaboration avec l’équipe et avec le directeur marketing. Parallèlement à cela, de façon tout à fait privée, je m’intéressais beaucoup aux cosmétiques naturels et durables et j’ai commencé à en fabriquer moi-même. Beaucoup de gens me demandaient de partager mes recettes et je me sentais vraiment bien dans cette activité. »