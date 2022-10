Tôt Ou Tard-PIAS.

Si le timbre de voix dans le single Tout savoir (avec un clip inspiré du Cavalier électrique, avec Robert Redford) nous rappelle un peu Thérapie TAXI, on oublie vite d’où vient Adé tellement ses choix ici sont personnels. De la pop française aux sonorités folk et country ? Harmonica, dobro, pedal-steel, banjo et mandoline ? Pourquoi pas ! Au moins, cela tranche avec le tout-venant tricolore. Adé écrit de belles chansons parfois tendres et mélancoliques mais cela reste de la pop mature bien ficelée. Voici un début très convaincant et plaisant d’une chanteuse qui est là pour durer ! Nos Puggy Ziggy et Romain ont fait avec elle de l’excellent travail !