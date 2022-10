Grève sur le rail: un quart des trains circuleront ce mercredi

La grève du front commun syndical des cheminots perturbera fortement la circulation des trains à partir de 22h le mardi 4 octobre et toute la journée de mercredi. Le réseau ferroviaire sera fermé dans les provinces de Namur et Luxembourg tandis que seul un quart des trains circuleront dans le reste du pays.

Bien que la grève se termine à 22h, la circulation des trains sera perturbée jusqu’en fin de journée.

Le réseau perturbé

Deux trains IC sur cinq circuleront (plus d’infos).

Un train S et L sur quatre circulera.

La plupart des trains P (trains circulant en heures de pointe le matin et le soir) ne circuleront pas.

Aucun train ne circulera dans les provinces de Namur et Luxembourg.

Pourquoi font-ils grève ?

Les syndicats « exigent que des mesures urgentes soient prises en vue de mettre un terme à la dégradation des conditions de travail des cheminots et de permettre la réalisation d’un service public de qualité », rappellent-ils. Pour eux, les mesures attendues doivent dès lors « impérativement » inclure des moyens financiers « indispensables à la conclusion d’un contrat social au sujet, entre autres, des recrutements, conditions de travail et du bien-être du personnel », poursuivent-ils.

« Le front commun syndical des cheminots déplore l’absence de décision concrète de la part du gouvernement sur la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d’Infrabel et quant à la définition d’une trajectoire budgétaire permettant de concrétiser les ambitions qu’il a définies », indiquent la CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots dans un communiqué commun.

Ils regrettent que la réponse du gouvernement n’apporte « aucune garantie budgétaire » et se limite à une déclaration d’intention.