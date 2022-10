Les seniors veulent choisir le lieu où finir leur vie

Les nouveaux seniors ne veulent pas entrer en maison de repos. » La Fondation Roi Baudouin lance l’alerte : face au vieillissement de la population et, surtout, à la hausse des cas de démence – avec plus de 300.000 personnes concernées en 2035, soit plus du double par rapport à la situation actuelle –, les seniors estiment aujourd’hui qu’il leur revient de choisir les lieux de vie, ou de soin, où ils pourront finir leur vie. Quatre valeurs fondamentales les animent : l’autonomie, la participation, la vie en relation avec d’autres et la possibilité de concrétiser ses aspirations.