Délabrement, syndicats, ressources humaines... les nombreux dysfonctionnements de Bruxelles-Propreté

Ce jeudi 8 septembre, le calme règne dans la zone de déchargement de Bruxelles Energie. La plupart des camions de Bruxelles-Propreté ont déchargé leurs déchets plus tôt dans la journée. Le ministre bruxellois de la Propreté Alain Maron (Ecolo) a choisi le site proche du pont Van Praet pour présenter sa réforme de la collecte des déchets. Celle-ci prévoit en mai prochain l’obligation du tri organique (les sacs orange) et la réduction à un passage hebdomadaire pour le sac blanc dans dix communes. Le succès de l’opération dépendra de la capacité des Bruxellois à changer leurs habitudes. Et surtout de celle de l’agence Bruxelles-Propreté (ABP) à digérer ces changements. C’est un secret de polichinelle : le second employeur public de la Région (3.000 personnes) souffre de nombreux maux. Nommé à sa tête en janvier dernier, Frédéric Fontaine a la lourde tâche de la réformer et de la redéployer. Huit mois après sa désignation, l’ex-directeur de Bruxelles Environnement livre un diagnostic sans concession.