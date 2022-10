Remco Evenepoel s’exprime sur les rumeurs de départs vers Ineos: «Mon téléphone a failli exploser»

« Je connaissais l’intérêt de plusieurs équipes, mais c’était déjà le cas avant la Vuelta », a ensuite poursuivi Evenepoel. « Mais je ne voulais pas m’en inquiéter, je voulais me concentrer sur mes objectifs. Je suis sous contrat avec Quick Step-Alpha Vinyl jusqu'en 2026 et il y a beaucoup de confiance mutuelle. Je suis très heureux, j’ai une excellente relation avec tous les membres de l’équipe et je ne vois aucune raison de partir. Tant avec mon entourage qu’avec Patrick, il n’a jamais été question d’un départ, et il n’en sera pas question dans l’immédiat. »