Ne rions pas des malheurs de l’Angleterre

Le marché obligataire sens dessus dessous, la Banque centrale forcée d’intervenir et le gouvernement qui fait machine arrière : on peut ironiser sur les sept jours qui ont secoué le Royaume-Uni. Ou en tirer les leçons…

Ce lundi, après une semaine de tourmente sur les marchés financiers britanniques, la Première ministre Liz Truss et son chancelier de l’Echiquier Kwasi Kwarteng ont fait marche arrière : la réduction d’impôt en faveur des plus riches n’est plus à l’ordre du jour. La mesure, qui coûtait 45 milliards de livres, était controversée au sein même du parti conservateur, où l’on n’a pas perdu toute décence – comment justifier un tel cadeau aux plus fortunés quand l’Anglais moyen peine, et c’est un euphémisme, à payer sa facture d’énergie ? – ni tout réalisme économique.