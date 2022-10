Le circuit court en viande bio: du gagnant-gagnant

Derrière le comptoir du restaurant L’ivresse, près de la place Saint-Pierre à Bruxelles, tout est millimétré. Pas question pour Ben, Quentin et Aurélia – l’équipe en cuisine – de rater la cuisson de leur échine de porc. « C’est un cochon Piétrain-Landrace de Tanguy à la Ferme du Foyau », glisse Ben entre ses dents. « On va le voir demain en plus, manquerait plus qu’on lui brûle sa bête ! » Depuis qu’il a ouvert son restaurant-traiteur, il y a deux mois, Ben travaille avec plusieurs agriculteurs bio, de légumes, comme de viandes. Si, pour les premiers, il est facile d’avoir un contrat régulier, ce n’est pas le cas des seconds. « A Bruxelles, c’est la galère pour trouver de la viande convenable », raconte-t-il. « Je travaille dans l’horeca depuis plusieurs années et je gère depuis trois ans les cuisines du Dillens, un autre restaurant bruxellois. L’import fait la loi : tout vient de Rungis, c’est fou !