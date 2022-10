Charlotte Dereppe: «On était à l’APD pour se taire, pas pour protéger la vie privée»

Le chien de garde de la vie privée ne mord plus. C’était en substance le message lancé par deux codirectrices de l’Autorité de protection des données dès avril 2019. Après avoir épuisé, en vain, tous les recours en interne, Alexandra Jaspar et Charlotte Dereppe décidaient, en septembre 2020, d’en informer le Parlement, censé garantir l’indépendance de cette institution. « L’APD est devenue inopérante », expliquaient-elles dans leur courrier, en raison de conflits d’intérêts majeurs et de la passivité du comité de direction. Voire de sa « docilité » envers les autorités publiques qu’elles doivent contrôler, a-t-on aussi découvert au gré des enquêtes qui ont suivi cette alerte.