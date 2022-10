Toujours privé de victoire, Lewis Hamilton craint plus la «saison blanche» que la saison de trop

Le décompte en deviendrait presque insoutenable. Le rendez-vous avait pourtant été fixé avec conviction par les supporters de la marque à l’étoile : « S’il y a bien une piste où Lewis pourrait enfin remporter sa première victoire de la saison, c’est Singapour », affirmaient les inconditionnels du septuple champion du monde. La préoccupation est légitime : depuis qu’il a débuté en Grand Prix, en 2007, le Britannique n’a jamais disputé la moindre saison sans y remporter au moins une course !

Il n’a jamais connu de saison blanche. Logique, en quelque sorte, quand on parvient à enfiler 103 succès en 305 GP, soit une moyenne d’une victoire toutes les trois courses ! Pourtant, depuis le début de cette saison, Lewis Hamilton n’y arrive plus. On sait bien sûr pourquoi : après huit saisons d’une domination sans faille, Mercedes a loupé sa nouvelle voiture, ni plus ni moins.