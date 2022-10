Procès d’assises du meurtre du jeune policier, Amaury Delrez: «En partant au travail, on n’est jamais sûrs de rentrer»

La cour d’assises de Tongres a entamé, ce lundi, l’examen du dossier à charge d’Yvo Theunissen, un Néerlandais né en 1982 poursuivi pour le meurtre d’un policier en exercice, et pour tentative de meurtre à l’encontre du collègue de celui-ci. Le drame avait eu lieu la nuit du 25 au 26 août 2018 lors d’une intervention dans le centre-ville de Spa.

Amaury Delrez, 36 ans, a eu une vie sans la moindre anicroche. Enfance heureuse, scolarité exemplaire, puis envie de rejoindre les forces de l’ordre, où il est devenu inspecteur principal, au service intervention de la zone de police des Hautes Fagnes. Bientôt, avec sa compagne, mère de ses trois jeunes enfants, ils allaient célébrer leurs 20 ans ensemble. Tous ceux qui l’ont connu ont décrit un père et mari modèle, un policier rigoureux. Fan de basket et de randonnée, il avait un large réseau d’amis et sa disparition soudaine a créé un choc au-delà de la région.