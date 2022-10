Russie: opposés aux généraux, les seigneurs des milices sont tentés par le coup d’Etat

Après le « déplacement des troupes de Lyman vers des lignes plus avantageuses », des faucons comme Kadyrov et Prigojine réclament la tête du ministre Sergueï Choïgou et du chef d’Etat-major. Un schisme qui fait craindre des purges au sein de la direction militaire, voire un coup d’Etat.

Ce sont toujours eux qui pestent, les bellicistes du « parti de la guerre ». Les mêmes qui ont levé leurs boucliers après le « repositionnement » des troupes russes qui occupaient Kharkiv et Izioum, énième euphémisme adopté par la Défense dans ce qu’à Moscou, on ne peut appeler qu’une « opération militaire spéciale ». Mais au lendemain du retrait de Lyman, dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, annexée unilatéralement à la Russie par Vladimir Poutine au cours d’une fastueuse cérémonie au Kremlin, la frustration et la colère sont encore plus vives, et le ton encore plus enflammé.