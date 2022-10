D1A: le Standard et Charleroi en progression par rapport à la saison dernière, Anderlecht à la traîne

Après dix matches, Liégeois et Carolos comptent trois et un point(s) de plus que la saison dernière, avec une meilleure place au classement. Anderlecht, lui, est un peu en retard.

Les saisons se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Du moins, pour la plupart des clubs de Jupiler Pro League. Érigée au stade d’équipe surprise il y a un an, l’Union SG lutte aujourd’hui pour être à la hauteur de ses prouesses passées, sans Undav, Nielsen et Mazzù dans ses rangs. Et pourtant ! Après dix journées, les Unionistes ont récolté autant de points (19) que la saison dernière, prouvant aujourd’hui qu’ils sont capables de confirmer que la saison 2021-2022 n’était pas juste le coup d’éclat éphémère d’un promu en état de grâce. Seule différence par rapport à la dernière campagne ? L’USG était troisième, et pas quatrième du classement comme cette saison. La faute à l’Antwerp et Genk, qui comptent aujourd’hui sept et huit points de plus que la saison dernière, en progression comme Bruges (+3) qui reste, contre vents et marées, dans le haut du tableau.

Sa belle sixième place du moment, le Standard la voit également comme un bilan revu à la hausse, trois points de plus qu’il y a un an après dix journées très irrégulières : une victoire contre Bruges, une défaite face à Seraing, suffisant pour résumer la saison du club liégeois qui n’est aujourd’hui qu’à trois points du Top 4, alors qu’il accusait six points de retard sur ce quatuor à l’époque. Entre une sixième place et une… douzième la saison passée, le Standard ne peut que se réjouir d’être là où il est aujourd’hui.