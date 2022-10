Prix de l’énergie: la précarité de l’emploi dans la région bruxelloise aggrave l’impact social de la crise

En un an, la facture moyenne des Bruxellois a plus que triplé pour le gaz et doublé pour l’électricité, voire plus, selon le type de contrat et le système tarifaire.

Un nombre important de résidents de la Région bruxelloise risque d’être particulièrement touché par l’explosion des prix de l’énergie et de l’inflation en général. C’est ce qu’affirme l’Observatoire de la santé et du bien-être dans son baromètre annuel du bien-être.

Cette augmentation pèse sur le budget des ménages, en particulier dans la région de Bruxelles, où la pauvreté est importante et où le coût du logement est plus élevé que dans les deux autres régions. Un quart des ménages bruxellois doivent vivre avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté, contre 18 % en Wallonie et 9 % en Flandre. Le nombre de personnes percevant un revenu d’intégration a augmenté de 65 % au cours de la dernière décennie et a doublé (+100 %) chez les jeunes adultes (18-24 ans). Aujourd’hui, 6 % de la population âgée de 18 à 64 ans et 14 % des jeunes de 18 à 24 ans perçoivent un revenu d’intégration.

Les personnes précaires, les plus touchées

En outre, le pouvoir d’achat des Bruxellois est également sous pression. Pour les ménages à faible revenu (premier quartile), le logement, les services publics et la nourriture représentent 61 % de leurs dépenses, contre 48 % pour les ménages à haut revenu (dernier quartile). Par conséquent, les personnes en situation de précarité sont les plus touchées par l’inflation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, qui se répercute également sur l’indexation des loyers. De plus, ces effets sur le niveau de vie sont très différents selon que l’on est propriétaire ou locataire, que l’on loue un logement social ou un logement sur le marché privé, que l’on se chauffe au fioul ou au gaz, que l’on bénéficie du tarif social ou non, etc.