Toujours blessé, Thibaut Courtois devrait manquer son premier match de Ligue des champions depuis… 3 ans

Dimanche soir, Thibaut Courtois a manqué son premier match de la saison avec le Real Madrid, accroché par Osasuna (1-1). Une rencontre à laquelle Eden Hazard n’a pas non plus participé. Lundi, des examens ont confirmé la blessure du gardien des Diables rouges : une sciatique qui nécessite « un traitement spécifique et un travail en salle », loin des terrains. C’est d’ailleurs pour cette raison que Courtois devrait manquer la réception du Shakthar Donetsk ce mercredi en Ligue des champions, voire le Clasico dimanche prochain.

La dernière fois que le Limbourgeois a manqué une rencontre de Ligue des champions, c’était en décembre 2019, à Bruges (1-3). Le Français Alphonse Areola l’avait poussé sur le banc le temps d’un match qui n’avait plus d’importance pour le Real Madrid. Depuis, Courtois a enchaîné 27 matches de C1 en un peu moins de trois ans, gagnant au passage la compétition la saison dernière.