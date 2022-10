Podcast – Taxation des surprofits: comment est-ce que ça va s’organiser?

Vous l’aviez lu dans Le Soir , Tinne Van der Straeten, la ministre de l’énergie, a déposé sa proposition de captation des surprofits dans le secteur de l’énergie. Elle veut aller plus loin que les recommandations européennes en captant plus et pendant plus longtemps. Bien sûr, le texte doit encore passer plusieurs arbitrages politiques mais on peut déjà se demander comment la ministre compte-t-elle faire ? Techniquement, son plan est-il applicable ? On a posé la question à Bernard Padoan, chef du service économie.

