Défi: un duel bruxellois en vue pour la présidentielle amarante

Les militants Défi auront le choix entre trois candidats, le 4 décembre prochain. Ce jour-là, François De Smet remet son mandat en jeu lors de l’élection présidentielle du parti.

Le député fédéral fera face à Pascal Goergen et Michaël Vossaert. Le premier préside Défi Wallonie, le second DéFI Bruxelles. La formation Démocrate fédéraliste indépendant possède surtout un ancrage bruxellois. Michaël Vossaert constitue donc de facto le principal challenger de François De Smet. Réputé plutôt proche de l’ancien président Olivier Maingain, le Molenbeekois assure pouvoir compter sur le soutien de militants et de mandataires. Sur le site de la RTBF, le député bruxellois a dévoilé dimanche ses intentions. Il revient longuement sur le processus de réflexion qui a mené à sa candidature. Ce membre de Défi depuis 2006 se montre critique vis-à-vis de l’actuel président. « Je ne cherche pas la lumière. Mais je cherche à incarner cette énergie que j’ai moi militant, les raisons qui m’ont poussé à m’engager dans ce parti. Si je ne retrouve plus cela aujourd’hui, c’est que cela n’est plus présent. C’est ce que me disent des militants. On sent chez eux l’envie de retrouver une méthode qui rassure et qui rassemble », explique-t-il notamment, à nos confrères.