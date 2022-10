Crise énergétique: de nombreux points à régler avant d’aller chercher les surprofits

Pour capter les surprofits des énergéticiens, Tinne Van der Straeten a donc déposé sur la table du conclave budgétaire une proposition plus restrictive que le niveau suggéré vendredi au niveau européen, proposant de prélever davantage et pendant plus longtemps. La ministre veut récupérer 100 % des revenus réalisés par les énergéticiens qui produisent de l’électricité à bas coûts (solaire, éolien, nucléaire, biomasse, etc.) au-dessus d’un plafond fixé à 130 euros/MWh. Pour rappel, ces producteurs dits « inframarginaux » bénéficient d’un profit inattendu dans la mesure où le prix de l’électricité est calculé dans la majorité des cas sur les coûts de production des centrales au gaz – qui ont explosé avec l’envolée des cours –, alors que leurs propres coûts n’ont que peu varié.