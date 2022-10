Imprimer du vivant en 3D: une technique qui diminue le recours aux animaux de labo

Devant le bâtiment Boltzmann, à deux pas du musée de Louvain-la-Neuve et des auditoires Croix du Sud, une femme en blouse blanche pousse un chariot d’azote liquide fumant. Pas de doute, nous sommes bien à proximité du département des sciences de l’UCLouvain… Une fois franchis les escaliers du bâtiment abritant le pôle Bio and Soft Matter de l’Institut de la Matière Condensée et des Nanosciences, la laborantine qui nous accueille avec les professeurs Karine Glinel (Ecole polytechnique de Louvain) et Christophe Pierreux (Institut de Duve) tranche pourtant immédiatement avec cette image d’Epinal. Elle aussi est habillée d’un tablier blanc, mais la seule souris qu’elle manipule est celle d’un ordinateur, au son bruyant des machines qui l’entourent. Et pour cause : la jeune femme pilote à l’aide de l’ordinateur une imprimante 3D capable de reproduire des tissus humains, permettant non seulement de mimer la matière vivante, mais aussi de réduire le recours aux modèles animaux. Quand la science rejoint la science-fiction…