Avec Dupond-Moretti et Kohler, la macronie est emportée dans la tourmente judiciaire

Le garde des Sceaux et le secrétaire général de l’Elysée sont tous deux dans le viseur de la justice française. Une situation inédite.

Coup dur pour Emmanuel Macron et journée noire pour l’exemplarité en politique. Coup sur coup, deux très proches du président français se retrouvent dans le viseur de la justice. Ce lundi matin, c’est d’abord Eric Dupond-Moretti, ex-ténor du barreau et désormais garde des Sceaux qui s’est retrouvé inquiété. Et qui est devenu, par la même occasion, le premier ministre de la Justice en exercice à être renvoyé devant la Cour de justice de la République – seule habilitée à juger les ministres poursuivis pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Un procès est donc requis pour celui qui est accusé d’avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats à qui il s’était opposé quand il était avocat. Accusé de « prise illégale d’intérêts », Dupond-Moretti risque une peine maximale de cinq ans de prison, 500.000 euros d’amende, et une peine complémentaire d’inéligibilité.