Remco Evenepoel évoque le Tour de France: «Nous avons un plan établi au sein de mon équipe et nous allons rester calmes»

Deux jours après l’ovation du public sur la Grand-Place de Bruxelles, Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) portera pour la première fois son maillot de champion du monde mardi à l’occasion de Binche-Chimay-Binche. La course wallonne sera son dernier rendez-vous en compétition de la saison. Evenepoel y évoluera aux côtés de Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), qui livrera à Binche la dernière prestation de sa carrière en Belgique.

« J’ai choisi Binche-Chimay-Binche pour inaugurer mon maillot de champion du monde devant mon public car je voulais rouler encore une fois cette saison en Belgique avec le maillot arc-en-ciel et mon équipe disputait la course », a expliqué lundi Remco Evenepoel lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par son équipe. « De plus, Binche n’est pas très loin de mon domicile à Dilbeek. Mon but est bien sûr de montrer mon nouveau maillot et de prendre le plus de plaisir possible dans ce dernier rendez-vous de la saison, après tout ce j’ai vécu ces derniers temps. Je vais ensuite prendre le temps de célébrer avant de penser au futur. L’année 2022 a été un rêve pour moi qui voulais viser Liège-Bastogne-Liège et être bon à la Vuelta. »