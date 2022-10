Parti pour durer, Pierre Patron a fait bien plus que dépanner au SC Charleroi

En quête de ses meilleures sensations ces dernières semaines, Hervé Koffi s’est effacé au profit de Pierre Patron ce dimanche après-midi à Anderlecht. Le portier burkinabé n’est en effet pas dans les dispositions pour être à son meilleur niveau lui qui a énormément enchaîné depuis son arrivée au Sporting de Charleroi à l’été 2021. Usé physiquement et mentalement, il a donc appris à son retour du Burkina Faso qu’il ne serait pas de la partie au parc Astrid, avant d’apprendre avec soulagement qu’il ne serait même pas dans le groupe, ce qui devrait encore être le cas lors du choc wallon. « Il fallait un gardien en forme pour aller à Anderlecht et le plus en forme était Pierre. Hervé est dans une période où il a perdu un peu sa confiance, sa sérénité et le brin de folie qui le caractérisait », explique Cédric Berthelin, qui travaille au quotidien avec les principaux intéressés. « Je pense que le sortir de l’équipe ne peut que lui faire du bien. On va travailler dur pour lui redonner le sourire.