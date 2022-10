COP27: «Il s’agit pour nous d’une question de vie ou de mort», déclare Antonio Guterres

Il s’agit pour nous d’une question de vie ou de mort, pour notre sécurité aujourd’hui et pour notre survie demain », a lancé lundi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, lors d’une déclaration à la presse au siège de l’organisation à New York, à l’occasion de l’ouverture à Kinshasa d’une réunion préparatoire à la conférence annuelle sur le climat (COP27) de novembre en Egypte.

« Un tiers du Pakistan a été inondé. L’été en Europe fut le plus chaud en 500 ans. Les Philippines ont été frappées. La totalité de Cuba est dans le noir. Et ici aux Etats-Unis, l’ouragan Ian a brutalement rappelé qu’aucun pays, qu’aucune économie n’étaient préservés de la crise climatique », a énuméré le chef de l’ONU. Et tout « échec à agir sur les pertes et les destructions » provoquées par les catastrophes climatiques « conduiront à davantage de perte de confiance et de dégâts climatiques », a-t-il prévenu en exhortant la COP27 à « l’action ». « C’est un impératif moral », a conclu M. Guterres.