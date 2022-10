Expositions: les miracles de la lumière et de la couleur

Au CAB et à la Maison des Arts, des artistes explorent les rapports entre la lumière et la couleur, invitant les visiteurs à prendre leur temps et à se déplacer dans l’espace.

En arrivant au CAB, on est interloqué par l’œuvre ouvrant le nouveau parcours baptisé On the Lookout. Plusieurs dizaines de carrés et rectangles gris sont disposés sur deux murs blancs à angle droit. Le temps de jeter un œil sur le petit guide imprimé de l’exposition, on se retourne et… magie ! Les formes grises ont viré au rouge, au bleu, au noir, au blanc…