Eden Hazard aperçu en discothèque deux jours avant Pays-Bas – Belgique: «Ce sera géré en interne», lance Roberto Martinez

Le positivisme est donc de rigueur. Mais quelle sera sa position dans le dispositif des Diables rouges ? « On fera le point sur sa situation à l’approche de la Coupe du Monde, et on verra quel rôle on pourra lui confier. Moi, je ne le vois pas comme un faux N.9, ou comme un joueur qui peut débuter dans une position centrale. Je le vois comme quelqu’un qui doit jouer à gauche et rentrer dans le jeu. C’est comme ça qu’on voit le meilleur Eden. Je ne le vois pas non plus comme un joker, qui peut faire la différence en venant du banc. Son style de jeu, c’est le contraire : c’est un joueur qui doit prendre le rythme du match en main, dès le début de la rencontre. On se fréquente depuis six ans, on sait exactement ce qu’on peut attendre de lui », a-t-il encore énoncé à nos confrères de la RTBF.