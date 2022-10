Guerre en Ukraine: les Russes reculent autour de Lyman et de Kherson

Les députés russes ont voté à l’unanimité, lundi, en faveur de l’annexion des quatre régions envahies et occupées par la Russie.

« Les principales routes d’accès vers la conurbation Rubizhne/Lyssytchansk/Severodonetsk sont à portée de l’artillerie ukrainienne, de ses plus récents systèmes mais aussi du 152 mm – dont elle a récupéré d’importants stocks de munitions dans la poche de Koupiansk ou à Lyman », note Joseph Henrotin, chercheur à l’Institut de stratégie comparée (ISC) et rédacteur en chef de la revue Défense & sécurité internationale.

L’armée ukrainienne gardait l’avantage lundi et poursuivait son avancée dans l’est après s’être emparée dimanche de la ville stratégique de Lyman (important nœud ferroviaire), tout en maintenant la pression sur l’armée russe dans la région de Kherson. Dans le Donbass, la perte de Lyman (dans la région de Donetsk annexée illégalement par Moscou), est un revers de taille pour l’armée russe. Face à l’avancée ukrainienne, l’armée russe a dû se replier à la hâte en direction de Svatové, à mi-chemin vers les grandes villes de Severodonetsk et Lyssytchansk ; qu’elle avait eu beaucoup de mal à prendre aux Ukrainiens avant l’été.

Dans la région de Kherson, les unités ukrainiennes continuent leur offensive pour tenter d’encercler par le nord et l’est les forces russes déployés sur la rive ouest du fleuve Dniepr. Selon Kiev, « l’ennemi cherche des moyens pour améliorer l’approvisionnement logistique de ses troupes, continue de mettre en place des traversées alternatives et des réparations de ponts près d’Antonivsky et Kakhovka » au-dessus du fleuve.

Pour renforcer l’arsenal ukrainien, l’Allemagne, le Danemark et la Norvège ont promis à Kiev à partir de 2023 seize canons d’artillerie automobiles blindés, des Zuzana-2 slovaques. La France envisage d’ajouter 6 à 12 canons de 155 mm Caesar montés sur camion (après les 18 exemplaires déjà livrés) ainsi que 20 blindés sur roues Bastion.

La Douma vote l’annexion

Les députés russes ont approuvé lundi à l’unanimité la loi sur l’annexion de quatre régions ukrainiennes (Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia), une décision qui avait déjà été approuvée par le président Vladimir Poutine et suscité une avalanche de condamnations internationales.