Une île pour favoriser la transition énergétique

On ne l’apercevra pas de la plage mais, d’ici à la mi-2026, une nouvelle île verra le jour en mer du Nord, à 45 km au large de la côte belge. Il s’agira d’une île artificielle, unique en son genre dans le monde. Constituée de caissons de béton remplis de sable, elle s’étendra sur une superficie de cinq hectares et jouera un rôle crucial sur le chemin de la transition et de l’indépendance énergétique belge et européenne. Un nom vient déjà de lui être attribué : « l’île Princesse Elisabeth ».

Cette île énergétique fait partie des grands projets retenus dans le cadre du plan de relance européen. Elle aura deux fonctions. Tout d’abord, elle servira à recueillir toute l’électricité verte produite par les éoliennes du futur parc qui va voir le jour d’ici à 2030 dans la zone Princesse Elisabeth et à renvoyer celle-ci vers la côte. Ce nouveau parc produira de 3,2 à 3,5 GWh d’électricité et viendra compléter celui déjà existant qui produit 2,2 GWh.