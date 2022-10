Diego Simeone élogieux envers le Club de Bruges: «C’est une équipe qui pratique un très beau football»

L’Argentin n’est cependant pas surpris du début de campagne des Brugeois qui occupent la tête du groupe B après leur succès contre Leverkusen (1-0) et à Porto (0-4). « Bruges produit un jeu offensif, dynamique et avec beaucoup de joueurs dans le camp adverse. Ce style de jeu leur a permis de remporter trois titres d’affilée en championnat et de rivaliser cette année en Ligue des champions avec Leverkusen et Porto. Leur victoire avec quatre buts d’écart montre que cette équipe développe un très beau football ».