Remco Evenepoel avant sa dernière mission de l’année: «Les mots d’Eddy Merckx m’ont fait chaud au cœur»

Derrière l’écran d’ordinateur de son attaché de presse Phil Lowe, la mine réjouie et semble-t-il nullement éreintée par l’agenda de star qui lui est imposé depuis son retour d’Australie, Remco Evenepoel s’est soumis à ses derniers devoirs d’interview par l’objet « covidien Zoom ». L’occasion de préfacer Binche-Chimay-Binche puisqu’il vient, ce mardi, étrenner ses couleurs irisées sur la place où battent le tambour et les pieds à chaque carnaval. Il vient aussi, il y tenait, à partager les derniers kilomètres en Belgique de ses amis Philippe Gilbert et Iljo Keisse.

Quels sont vos sentiments au lendemain d’un week-end très particulier ?