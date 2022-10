Chargeur universel: pour Apple, c’est la résignation… ou la tangente

Quasi toute l’industrie de l’électronique grand public s’est déjà mise au diapason du chargeur universel en adoptant le port USB-C… à l’exception très notable d’Apple. Le géant californien continue envers et contre tout à équiper ses iPhones, dont la toute récente version 14 (et 14 Pro), de son connecteur propriétaire baptisé Lightning. Que décidera la Pomme d’ici 2024 ? « Se plier à la norme européenne en abandonnant le Lightning au profit de l’USB-C qui équipe déjà certains de ses produits, comme les tablettes iPad Air et iPad Pro », répond Richard Motte, expert high-tech chez Test Achats. Logique. Sauf d’Apple freine des quatre fers en invoquant l’entrave à l’innovation technologique, « même si le Lightning a dix ans et répond à la norme USB 2.0 d’il y a 20 ans. » Et si ce n’était que par appât du gain ? La firme touche des millions de dollars en vendant aux accessoiristes sa licence pour l’utilisation du Lightning…