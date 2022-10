Nord Stream: la Suède bloque une zone autour des fuites pour enquêter

La Suède a bloqué lundi l’accès à une zone de cinq milles marins dans le secteur des fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, a annoncé le parquet chargé d’enquêter sur le sabotage présumé.

Lundi, la Suède a délimité une zone de cinq milles nautiques (environ 9,3 kilomètres) autour des quatre fuites de gaz émanant des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, afin de mener une enquête, a annoncé le bureau des procureurs suédois. Ceci, afin de procéder à une enquête plus approfondie pour «sabotage aggravé» et de «bloquer la zone pour mener une enquête de scène de crime».

Les fuites sur les gazoducs ont cessé ou considérablement chuté lundi, ouvrant la voie à une inspection de ceux endommagés.