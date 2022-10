L’entrepreneuriat en chute de 7,2% au premier semestre

Crise de l’énergie, crise du pouvoir d’achat… Il n’en faut sans doute pas davantage pour convaincre l’un ou l’autre candidat à l’entrepreneuriat de renoncer à son projet ou à tout le moins le remettre à plus tard.

De fait, c’est bel et bien à une chute de 7,2 % du nombre de créations d’entreprises (indépendants en personne physique compris) que l’on assiste depuis le début de cette année. Et sans doute n’est-ce là que le début du ralentissement.

« Les derniers chiffres en provenance du bureau Graydon montrent effectivement qu’il n’y a eu que 57.636 créations d’entreprises sur les six premiers mois de l’année », nous confirme-t-on à l’UCM. « Il s’agit d’une décrue sensible, de l’ordre de 7,2 %, par rapport au premier semestre de 2021. Le ralentissement est très net, mais on continue néanmoins, et heureusement, à se lancer dans l’entrepreneuriat. »