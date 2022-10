Voici pourquoi Felice Mazzù est toujours en place à Anderlecht

Felice Mazzù est-il l’homme de la situation, à Anderlecht ? Après le 13 sur 30, synonyme de troisième plus mauvais début de saison dans l’histoire du club après-guerre, derrière ceux signés sous Arie Haan en 1998 et Simon Davies en 2019, la question est inévitablement sur de plus en plus de lèvres. Mais, jusqu’à nouvel ordre, c’est par l’affirmative que les dirigeants anderlechtois y répondent. Voici les raisons de ce soutien à l’entraîneur carolo en dépit de la nouvelle tempête que traverse le RSCA.

1 La défaite contre Charleroi ne ressemble pas à celle de Westerlo