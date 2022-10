«Aller vous faire voir»: sur Twitter, une joute verbale oppose Elon Musk et des responsables ukrainiens

Le président Volodymyr Zelensky et d’autres responsables ukrainiens ont débattu lundi sur Twitter avec le milliardaire américain Elon Musk de l’invasion russe.

L’échange a commencé par une proposition d’Elon Musk de paix entre Kiev et Moscou basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l’ONU, l’abandon de la Crimée à la Russie et d’un « statut neutre » pour l’Ukraine. Le milliardaire américain a laissé à ses abonnés sur Twitter le choix de voter « Oui » ou « Non » à cette proposition.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu avec un autre sondage pour ses abonnés : « Quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l’Ukraine ou celui qui soutient la Russie ? »