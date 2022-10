La Corée du Nord tire un missile, qui survole le Japon et provoque des évacuations

Cette dernière « provocation » de la Corée du Nord « viole clairement les principes universels et les normes des Nations unies, et (M. Yoon) a ordonné une réponse ferme et (la prise) de mesures appropriées en coopération avec les Etats-Unis et la communauté internationale », a indiqué la présidence. Ce tir d’un missile balistique de moyenne portée qui a survolé le Japon est une première depuis 2017 et constitue une escalade dans la campagne intensive d’essais d’armement menée par Pyongyang.

Tokyo a activé mardi, fait inhabituel, le système d’alerte aux missiles du pays et demandant à la population concernée d’évacuer les lieux.

Le dernier tir de missile par Pyongyang au-dessus du Japon remonte à 2017, au plus fort de la période de «feu et de fureur» au cours de laquelle le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l’époque, Donald Trump s’échangeaient des insultes.

Condamnation « vigoureuse »

Le Japon a condamné le tir mardi avec force, a indiqué le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

«Un missile balistique est probablement passé au-dessus de notre pays avant de tomber dans l’océan Pacifique. Il s’agit d’un acte de violence qui fait suite à des lancements répétés et récents de missiles balistiques. Nous condamnons vigoureusement cela», a déclaré M. Kishida à la presse.

Réaction des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont consulté le Japon et la Corée du Sud en vue d’une réponse «robuste» au tir mardi d’un missile balistique nord-coréen, qui a survolé le Japon, a annoncé la Maison Blanche. Le conseiller américain à la Sécurité nationale Jack Sullivan s’est entretenu séparément avec ses homologues sud-coréen et japonais pour élaborer une réponse «internationale appropriée et robuste».

Il a réaffirmé «l’engagement à toute épreuve» des Etats-Unis à la défense du Japon et de la Corée du sud, a précisé sa porte-parole Adrienne Watson dans un communiqué. Dans un autre communiqué, le commandement américain de la région Asie-Pacifique a condamné ce lancement, affirmant que les «engagements de Washington pour la défense du Japon et de la Corée restent inébranlables».