Le terroriste iranien Assadollah Assadi pourra finalement être extradé

Selon De Nieuwsblad, Assadollah Assadi, accusé de terrorisme, pourrait être échangé contre le Belge Olivier Vandecasteele. Le traité controversé entre l’Iran et la Belgique, qui prévoyait l’échange de prisonniers dont Vandecasteele, emprisonné depuis février dernier en Iran, pourrait finalement avoir lieu. Un juge du tribunal de première instance de Bruxelles a levé l’interdiction du transfèrement, ouvrant la porte à la future extradition d’Assadi vers l’Iran.

Cet accord, controversé, a provoqué une agitation politique et internationale. Dans les termes, le protocole prévoit que la Belgique et l’Iran échangent des prisonniers condamnés. Assadi pourrait donc être envoyé vers les autorités iraniennes. Il avait été condamné à 20 ans de prison, à Anvers, pour le rôle joué dans un attentat contre un rassemblement parisien de l’opposition iranienne. L’attentat avait été déjoué et il avait été interpellé puis condamné. Depuis juillet dernier, la Chambre des représentants a donné son accord concernant le traité de transfèrement belgo-iranien, qui permet entre autres d’échanger l’employé d’une ONG belge Olivier Vandecasteele avec Assadi.