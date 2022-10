Aquisition d’animaux de compagnie: de nouvelles règles renforcées?

La secrétaire d'Etat à la protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open VLD) veut renforcer les règles relatives à la vente d'animaux. Cela devrait contribuer à tempérer les achats impulsifs, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse mardi. Toutefois, le projet de loi doit d'abord être approuvé par le gouvernement et passer au parlement.

Les nouvelles règles devraient mieux encadrer les obligations des vendeurs et des consommateurs. Il s'agit principalement des exigences de qualité et des règles qui précisent ce que le vendeur et le consommateur doivent faire en cas de problème avec l'animal.